Зеленський: Україна не має парадних ракет, але є дрони на тисячі кілометрів

Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Скріншот

Володимир Зеленський заявив, що Україна не має «великих і важких ракет, якими диктатори люблять хвалитися на парадах», але країна має ударні дрони з дальністю польоту «дві—три тисячі кілометрів».



«У нас просто не було іншого вибору – ми мали захищати своє життя. Ми вирішили відкрити експорт зброї. Це потужні системи, перевірені в реальних умовах, коли багато міжнародних інститутів виявилися неефективними. Вам не потрібно починати з нуля — ми готові поділитися тим, що вже довело свою ефективність у справжній обороні», — наголосив президент під час спільних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

