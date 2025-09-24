Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів

Азовське море. Скріншот

Підрив дамби Каховської ГЕС, розлив мазуту, затоплення російських кораблів — це за останні два роки змінило стан екосистеми Чорного моря. Не в кращому становищі й Азовське море: воно міліє і стає дедалі солонішим.



З літа 2022 року Росія активно використовує Азовське море для судноплавства. З Маріуполя та Бердянська виходять судна «тіньового флоту» РФ, завантажені вкраденим металом, вугіллям та каоліном. Для Москви це можливість збагачення, а для моря – додаткове навантаження. В акваторії все частіше фіксують скупчення медуз.

Окупаційні війська перекрили малі річки Приазов'я, перетворивши їх на захисні споруди. Через це річки Молочна та Берда виявилися фактично на межі екологічної катастрофи, а їх забруднені води стікають до Азовського моря.

Ще одна проблема — зруйновані системи водовідведення та каналізації. До повномасштабного вторгнення стоки очищалися і потім скидалися в море. Наразі очисні споруди не працюють, а рівень забруднення оцінюється як критичний. За словами активістів, наслідки руйнувань та поховань у межах міста неможливо собі уявити. Російська влада не вживає жодних заходів, щоб вивчити ситуацію чи хоча б інформувати населення про загрози.

Набагато серйозніша проблема воєнних дій на морі. Російські кораблі та підводні човни забруднюють акваторію паливом, затоплена техніка стає джерелом важких металів і токсичних сполук, а вибухи мін вбивають морських мешканців. Екологи зазначають, що навіть крейсер «Москва», що затонув, може становити загрозу, проте доступу до нього для досліджень немає.

