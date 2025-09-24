Зеленський: Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж будувати захисні бункери

Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Скріншот

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на спільних дебатах Генеральної Асамблеї ООН заявив, що зупинити агресію Росії на чолі з Володимиром Путіним дешевше та ефективніше зараз, ніж у майбутньому. Про це повідомляє Freedom.



За його словами, запобігання війні та гонки озброєнь обійдеться значно дешевше, ніж будівництво підземних дитячих садків або гігантських бункерів для захисту критичної інфраструктури.

«Зупинити Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт та корабель від терористів та морських дронів. Ми повинні діяти разом, щоб зупинити агресора. Тільки так ми маємо шанс уникнути катастрофи», — підкреслив Зеленський.



Президент додав, що якщо світові потрібні рішучі заходи — постачання зброї та посилення тиску на Москву, — їх слід вживати негайно, інакше Путін продовжить війну та її розширюватиме.



«Україна завжди говорила, що вона лише перша ціль. Сьогодні російські дрони вже літають над Європою, а операції Кремля поширюються на багато країн. Путін не збирається зупинятися, і ніхто у світі не може почуватися у безпеці», — заявив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна не має «великих і важких ракет, якими диктатори люблять хвалитися на парадах», але країна має ударні дрони з дальністю польоту «дві—три тисячі кілометрів».