Воєнні дії на південному сході України: окупанти збільшують контроль над територіями

Російська армія просунулась в районі сіл Новоіванівка у Запорізькій області та Новомиколаївка у Дніпропетровській. Ці населені пункти розташовані поряд із адміністративним кордоном Донецької області. При цьому повністю захоплені села поки що не фіксуються — вони частково перебувають у «сірій зоні».



У цьому районі «сіра зона» розширилася приблизно на 6,15 км. Крім того, незначне збільшення сірої зони спостерігається між Костянтинівкою та Покровськом у Донецькій області — приблизно на 130 тисяч м², що можна порівняти з 18 футбольними полями.



Українські ЗМІ також повідомляють, що лінію зіткнення навколо Юнаківки в Сумській області було уточнено. За останніми даними, площа під контролем окупантів скоротилася приблизно на 0,7 км.



У середньому, минулого тижня російські війська щодня збільшували контрольовану територію на 6,4 км, а «сіра зона» розширювалася на 5,6 км на день.



