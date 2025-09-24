Воєнні дії на південному сході України: окупанти збільшують контроль над територіями

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

24 вересня 2025, 20:05

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

Російська армія просунулась в районі сіл Новоіванівка у Запорізькій області та Новомиколаївка у Дніпропетровській. Ці населені пункти розташовані поряд із адміністративним кордоном Донецької області. При цьому повністю захоплені села поки що не фіксуються — вони частково перебувають у «сірій зоні».

У цьому районі «сіра зона» розширилася приблизно на 6,15 км. Крім того, незначне збільшення сірої зони спостерігається між Костянтинівкою та Покровськом у Донецькій області — приблизно на 130 тисяч м², що можна порівняти з 18 футбольними полями.

Українські ЗМІ також повідомляють, що лінію зіткнення навколо Юнаківки в Сумській області було уточнено. За останніми даними, площа під контролем окупантів скоротилася приблизно на 0,7 км.

У середньому, минулого тижня російські війська щодня збільшували контрольовану територію на 6,4 км, а «сіра зона» розширювалася на 5,6 км на день.

Нагадаємо, ЗСУ зупинили сотню окупантів із бронетехнікою на Донбасі.

