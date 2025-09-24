Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Литва продовжила тимчасовий захист українців до березня 2027 року

24 вересня 2025, 20:57

Литва продовжила тимчасовий захист українців до березня 2027 року

Українці у Литві. Фото: LRT Українці у Литві. Фото: LRT

Уряд Литви ухвалив рішення продовжити термін тимчасового захисту для громадян України, які залишили країну через війну, до березня 2027 року. Про це повідомляє видання LRT.

Раніше документи діяли до 4 березня 2026 року. Як пояснив виконувач обов'язків прем'єра Римантас Саджюс, Литва слідує прикладу Євросоюзу, який уже затвердив продовження, враховуючи воєнний конфлікт. Тимчасовий захист надає українцям право на проживання та роботу в Литві, а також доступ до житла, медичного обслуговування, соціальної допомоги та освіти для дітей.

За даними МВС, щодня Департамент міграції приймає 30—40 нових заяв на отримання посвідки на проживання за цією програмою. Усі чинні документи українців буде автоматично подовжено ще на 12 місяців. Це рішення, за словами влади, дозволить зменшити бюрократичне навантаження як для самих громадян, так і для працівників Міграційної служби.

Литва також зберігає правило, що звільняє іноземців, які працюють під тимчасовим захистом, від обов'язкового знання литовської мови. Нині у Литві тимчасовим захистом користуються близько 47,6 тисяч українців.

Крім того, уряд країни взяв на себе зобов'язання надавати медичну реабілітацію та психіатричну допомогу неповнолітнім, яких примусово вивозили з України до Росії та яких згодом повернули. Дітей планують розміщувати у спеціалізованих медустановах, а дорослим, що їх супроводжують, надавати житло та харчування. Щорічно допомогу зможуть отримувати приблизно 150 дітей.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» опублікували історії українських біженців у Європі.

