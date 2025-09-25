10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову

У Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд ухвалив вирок громадянину України Діляверу Куршутову. Його засудили до 10 років позбавлення волі та оштрафували на 500 тисяч рублів.

Російська сторона звинувачує його у «підготовці терактів» на території Херсонської та Запорізької областей, а також у «незаконному обігу вибухівки» та «накопиченні хімічної зброї».



За версією російського слідства, Куршутов нібито разом із спільниками готував саморобні вибухові пристрої та токсичні речовини, а також планував «отруювати продукти та воду». Режим покарання передбачає чотири роки у в'язниці і шість, що залишилися, — у колонії суворого режиму.



Куршутов був затриманий ще 2023 року. Його звинуватили у тому, що він нібито планував замах на призначеного Кремлем «голову» Запорізької області Євгена Балицького. Разом із Куршутовим у цій справі проходять Геннадій та Ольга Капралови, яких також утримують російські силовики.

