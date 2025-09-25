Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову

25 вересня 2025, 07:36

У Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд ухвалив вирок громадянину України Діляверу Куршутову. Його засудили до 10 років позбавлення волі та оштрафували на 500 тисяч рублів.

Російська сторона звинувачує його у «підготовці терактів» на території Херсонської та Запорізької областей, а також у «незаконному обігу вибухівки» та «накопиченні хімічної зброї».

За версією російського слідства, Куршутов нібито разом із спільниками готував саморобні вибухові пристрої та токсичні речовини, а також планував «отруювати продукти та воду». Режим покарання передбачає чотири роки у в'язниці і шість, що залишилися, — у колонії суворого режиму.

Куршутов був затриманий ще 2023 року. Його звинуватили у тому, що він нібито планував замах на призначеного Кремлем «голову» Запорізької області Євгена Балицького. Разом із Куршутовим у цій справі проходять Геннадій та Ольга Капралови, яких також утримують російські силовики.

Нагадаємо, так званий «Верховний суд ЛНР» виніс вирок у «кримінальній справі» стосовно 40-річного громадянина України Артема Матвєєва.

Інше
окуповані території Запоріжжя окупаційні суди вироки
Евакуація із Костянтинівки. Фото: Нацполіція України На Донеччині залишаються понад 200 тисяч мирних жителів, серед них майже 15 тисяч дітей
25 вересня, 14:01
У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на хімзаводі через атаку дронів На хімзаводі в Краснодарському краї РФ виникла пожежа: повідомляють про атаку дронів
25 вересня, 10:01
Скріншот: DeepState Окупанти лізуть крізь втрати: ситуація під Бахмутом
25 вересня, 09:44
Знищена техніка окупантів поблизу Бердянська. Фото: «АТЕШ» Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
25 вересня, 09:30
Скріншот ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
25 вересня, 08:53
Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Скріншот Трамп вперше заявив про можливість повної перемоги України
24 вересня, 22:33
