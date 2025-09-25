Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська

Знищена техніка окупантів поблизу Бердянська. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців ЗС РФ проникнув в одну із військових частин поблизу окупованого міста Бердянськ Запорізької області. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».



Йому вдалося знищити дві одиниці військової техніки: бензовоз та «УАЗ».



«Операція була проведена швидко та професійно. Агент непомітно залишив територію військової частини. Ця частина бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку», – розповіли в русі.

Нагадаємо, що ЗСУ збили російський літак Су-34, який авіабомбами тероризував Запоріжжя.