Українські війська просунулися під Покровськом та Лиманом – ISW

Ситуація під Покровськом. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 23 та 24 вересня, свідчать про те, що українські війська просунулися на схід від села Козацьке та у східну частину села Новопавлівка.



Також Сили оборони України нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північ від села Торське.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія зупинила 49 російських штурмів, на Лиманському – окупанти атакували 25 разів.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що на Покровському напрямку ЗСУ відбили наступ росіян, зокрема, біля Козацького, на Лиманському – поблизу Торського.

