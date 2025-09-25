Депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що європейські країни нібито готуються таємно розміщувати авіацію та системи ППО біля кордонів Росії. За його словами, вже зафіксовано переміщення літаків із Великої Британії та Франції. Заяву депутата поширили низка росЗМІ.



Картаполов стверджує, що під виглядом «інцидентів із дронами» Європа проводить приховане розгортання озброєнь біля Росії чи України. При цьому він назвав звинувачення у порушенні повітряного простору з боку РФ «голослівними» і припустив, що може йтися про провокації.



Російський депутат також обрушився з критикою на європейських лідерів, назвавши їхню політику «безвідповідальною». Водночас він зробив виняток для Угорщини, Словаччини та Сербії, наголосивши, що саме ці країни, на його думку, «виділяються» серед інших.

На даний момент у відкритих джерелах немає підтверджень за фактами переміщень авіації до кордонів Росії.

Нагадаємо, всередині НАТО посилюються суперечки щодо того, як відповідати на регулярні порушення повітряного простору з боку Росії.