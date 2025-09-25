Російська армія просунулася у Серебрянському лісі – DeepState

Просування росіян у Серебрянському лісі. Фото: карта DeepState

Війська РФ просунулися у Серебрянському лісі. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися поблизу села Березове у Дніпропетровській області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 25 разів, на Новопавлівському – 13.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що Сили оборони України відбили атаки й не допустили втрати позицій у Серебрянському лісі.

Нагадаємо, що українські війська просунулися під містами Покровськ та Лиман Донецької області.