Дві модульні системи водопідготовки та очищення питної води встановили у Слов'янську

У Слов'янську встановили дві нові системи фільтрації води. Фото: МВА

У Слов'янську Донецької області встановили дві модульні системи водопідготовки та очищення питної води за принципом осмосу. Це стало можливим завдяки допомозі Благодійної організації HEKS/EPER, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях на своїй сторінці в соцмережі.

«Сьогодні разом із представниками організації Кайлом Джозефом Вільямсом та Сергієм Васильцовим запустили системи в експлуатацію. Вода в них смачна та якісна – продегустував особисто!», — написав Лях.

Він зазначив, що системи встановлені на двох локаціях – біля ЗОШ №16 та біля лікарні на вулиці Василівській.

Потужність кожної системи – 3 кубометри на годину. Набирати очищену питну воду можуть усі бажаючі, послуга безкоштовна.