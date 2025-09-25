В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»

Автобуси в окупованому Донецьку. Фото: голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін у Телеграм

У Донецьку окупанти суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу. Про це повідомили у партизанському русі «Жовта стрічка».



Активісти руху продовжують повідомляти про дефіцит пального, особливо AI-92 та AI-95. Пальне часто видають по талонах, на заправках ліміти не більше 20 літрів на авто. Тому багато маршрутів скасували або вони курсують рідше, особливо в районах Макіївки, Єнакієвого, Горлівки та на околицях Донецька.



«Найцікавіше, що у сусідніх російських областях кількість рейсів не зменшувалася. Тільки на окупованих українських територіях», – зазначили партизани.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень.