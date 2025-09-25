Армія РФ намагається обходити і не проводити «лобові» штурми Сіверська – ЗСУ

Ситуація під Сіверськом. Фото: карта DeepState

Війська РФ не проводять «лобові» штурми міста Сіверськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, швидше за все, той російський штурм, який був останнім із застосуванням броньованої техніки 9 вересня, проводився для того, щоб закріпитися на околицях Сіверська.



«А там уже можливо проводити якісь обхідні маневри, щоб не вступати у «лобові» атаки. Ворог намагається тиснути у напрямку сіл Серебрянка та Дронівка, щоб обходити місто з північної сторони. Якщо брати південну частину, там противника ми активно знищуємо. І там у нього просування, якщо і є, то вони мінімальні. Загалом зі зменшенням кількості «зеленки» саме у південній частині ворог не так активно діє, як це відбувається у північній, адже там зелені насадження, на які осінь все-таки впливає. Враховуючи те, що у противника особового складу, який він може «стирати», більше, він продовжуватиме намагатися обходити наші позиції, не вступаючи в бої, щоб десь виринути в нашому тилу», – зазначив Запорожець.

Нагадаємо, що українські війська просунулися під містами Покровськ та Лиман Донецької області.