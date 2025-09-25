Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На Донеччині залишаються понад 200 тисяч мирних жителів, серед них майже 15 тисяч дітей

25 вересня 2025, 14:01

Евакуація із Костянтинівки. Фото: Нацполіція України

На території Донецької області, підконтрольній Україні, продовжують залишатися близько 208 тисяч цивільних, з яких майже 14,8 тисяч— діти. При цьому в 21 громаді, де тривають активні бойові дії, дітей уже не залишилося: там залишаються лише 17,8 тисяч дорослих мешканців.

Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, за останній тиждень із регіону евакуювалися чи виїхали самостійно близько 1700 осіб, серед них – 300 дітей. У чотирьох населених пунктах, де проводиться примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються жити 1465 неповнолітніх. Це місто Дружківка та три села Криворізької громади. За тиждень вдалося вивезти 138 дітей із цих територій.

Переселення евакуйованих триває безкоштовно у різні регіони країни. Минулого тижня найбільше переселенців прийняла Рівненська область – там розмістили 89 мешканців Донеччини. За сприяння Мінсоцполітики та «Укрзалізниці» до Івано-Франківської області прибула група з 9-ти маломобільних громадян, для яких виділили спеціалізований вагон. Людей розмістять у спеціалізованій установі.

На Вінниччину переїхала багатодітна сім'я з шістьма дітьми, молодший з яких народився у 2025 році. Для сім'ї вдалося знайти будинок неподалік Козятина. З початку вересня вже безкоштовно переселили 447 осіб, серед яких 133 маломобільні та 53 дитини.

Нацполіція Донеччини опублікувала кадри евакуації з прифронтової Костянтинівки. Щодня російська армія завдає по місту від 10 до 25 авіаударів, застосовує артилерію та дрони. Незважаючи на постійні обстріли, відсутність світла та зв'язку, тут залишаються близько шести тисяч мирних жителів, які мешкають у вкрай важких умовах.

Нагадаємо, російські війська за добу вбили п'ятьох і поранили 17 людей на Донеччині.

Місця
Донецька область Костянтинівка Дружківка Криворізька громада
евакуація Фронт
