В українській розвідці заявили, що паралізовано роботу нафтоналивних терміналів у портах Новоросійська та Туапсе

Атака безекіпажного катера у російському Туапсе. Кадр із відео

Внаслідок атаки морських дронів Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України на порти Новоросійська та Туапсе 24 вересня вдалося паралізувати роботу нафтоналивних терміналів. Про це сьогодні повідомляють Hromadske та «Українська правда» з посиланням на джерела у силових структурах.

Співрозмовники видань стверджують, що зупинено роботу нафтоналивного комплексу «Транснафти» та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська.

За даними ГУР, на цих об'єктах, зокрема, завантажують нафтою танкери «тіньового флоту» Росії.

Також морські дрони підірвали нафтоналивний пірс у порту Туапсе, заявили джерела в українській розвідці.

За їхніми словами, зазначені пункти перевалки російської нафти в сумі здатні експортувати два мільйони барелів сировини на день.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ атакували БПЛА та безекіпажні катери.