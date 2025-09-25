Спецназ Військової служби правопорядку: тренування в екстремальних умовах

Скріншот відео спецназу Військової служби правопорядку

Спецназ Військової служби правопорядку виконує особливі та вкрай відповідальні завдання. До їх обов'язків входить протидія диверсійним та терористичним загрозам, забезпечення охорони військового керівництва як в Україні, так і за її межами.



Крім того, бійці супроводжують колони та стратегічно важливі вантажі. Щоденна підготовка підрозділів проходить на високому рівні та спрямована на відпрацювання дій у найскладніших умовах.

В опублікованому відео показано один із тренувальних днів 138-го центру спеціального призначення.