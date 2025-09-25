Відсутність електронної трудової книжки загрожує скороченням страхового стажу та зменшенням пенсійних виплат

Щоб не втратити страхового стажу, всі громадяни України до 10 червня 2026 року мають перевести свої паперові книги в електронний формат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на закон №1217.

Зазначається, що потрібно відсканувати усі сторінки трудової книжки та документів, що підтверджують страховий стаж.

Для перевірки необхідно створити особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або у додатку, перейти до розділу «Електронна трудова книжка» та перевірити оцифровані записи.

Несвоєчасне оцифрування загрожує втратою страхового стажу, скороченням терміну стажу та затримкою оформлення пенсії, йдеться у повідомленні.

У разі помилок або незанесених даних можна подати звернення за системою.

Відсутність електронної трудової книжки може спричинити скорочення страхового стажу, а отже, і зменшення пенсійних виплат. У 2026 році мінімальні вимоги до стажу будуть такими: 33 роки – для виходу на пенсію у 60 років, 23 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років.