Евакуація з Дружківки: у поліції розповіли, як вона проходить та скільки дітей залишається у місті

Евакуація дітей з Донецької області. Фото: Національна поліція

Станом на ранок 25 вересня у місті Дружківка залишаються 1435 дітей. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, майже щодня їхні групи евакуйовують і просто людей, і сім'ї з дітьми.



«Тобто процес триває. До евакуації залучені екіпажі поліції «Білий янгол», патрульна поліція та ДСНС», – розповів Дяченко.



Начальник відділення комунікацій поліції Донеччини зазначив, що останніми днями російські війська FPV-дронами дуже часто завдають ударів по місту.



«Серед білого дня. Били й по автомобілях, й по звичайних локаціях. Біля крамниці був «приліт». Це і FPV-дрони, і безпілотники літакового типу, зокрема «Молнія». Тому кожну евакуацію треба проводити дуже швидко, щоб не наражати на небезпеку людей», – сказав він.



Дяченко додав, що у Дружківці поки не було випадків, коли батьки ховали своїх дітей, щоб не евакуюватися.



«Люди дослухаються. На жаль, є трагічні приклади, коли гинули та травмувалися діти. Коли таке розповідаєш, до людей приходить розуміння», – резюмував речник.

Нагадаємо, що примусову евакуацію сімей з дітьми із Дружківки оголосили 14 серпня.