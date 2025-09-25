У Донецькій області основні дороги-артерії захистять антидроновими сітками – прем'єрка

Антидронова сітка на Донеччині. Фото: кадр із відео

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко була з робочою поїздкою у Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомила сама Свириденко.



За її словами, уряд працює над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій.



«Захист основних доріг-артерій антидроновими сітками, покращення умов розміщення та сервісів для внутрішньо переміщених осіб, підтримка бізнесу. Дякуємо українцям, які зберігають стійкість, працюють, ведуть бізнес та наповнюють життям наші прифронтові міста та села», – сказала прем'єрка.

