У Міносвіти розповіли, чи буде підвищення зарплат вчителям у 2026 році

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що в Україні напрацьовують механізм, яким планується підвищувати заробітні плати педагогам у 2026 році. Про це він повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс».



«Ми маємо в проєкті додаткову суму 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, як ці кошти будуть використані для зростання зарплат», — сказав він.



За словами міністра, підвищення вже задекларовано, а питання механіки буде подано до голосування проєкту держбюджету на 2026 рік у парламенті.



Крім того, Лісовий додав, що певна затримка з формуванням нової механіки доплат пов'язана, зокрема, і з тим, як охопити й установи професійно-технічної та професійної освіти.



Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% від середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.



Нагадаємо, ми писали, що з січня цього року педагоги у школах отримують додаткову щомісячну виплату, йдеться про «Учительську доплату» від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя.

