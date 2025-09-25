Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку

Річка Кальміус у Донецьку. Скріншот: t.me/kazansky2017

Річка Кальміус, одна з головних водних артерій Донецька, практично зникла. На місці водоймища сьогодні тягнеться смердючий струмок, повідомляє Telegram-канал Дениса Казанського.



Як повідомляється, нинішній стан річки є результатом багаторічного запустіння. Русло виявилося забите сміттям і, судячи з обсягів відходів, очищення тут не проводили роками. При цьому кошти на обслуговування та благоустрій Кальміуса офіційно виділялися та благополучно списувалися.



Кальміус, який раніше протікав через центр міста і слугував важливим елементом міської екосистеми, перетворився на символ розрухи та недбалості окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пересохло одне з найвідоміших місцевих джерел — Макіївське джерельце.