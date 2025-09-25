Наносили авіаудари по школах та дитсадках у Сумській області: СБУ оголосила підозру генералам РФ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п'ятьом військовослужбовцям РФ. Фото: Служба безпеки

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п'ятьом військовослужбовцям РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків на Сумщині. Йдеться про масовані атаки росіян щодо цивільної інфраструктури Сумщини протягом 5-10 березня 2022 року. Тоді окупанти завдали понад 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Тоді внаслідок ворожих бомбардувань загинуло 15 цивільних із Сумської міської громади, серед них діти. П'ять мешканців громади дістали поранення різного ступеня тяжкості.



Наказ на авіаатаку віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Удар він спланував разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьйоном. Крім того, до них приєдналися генерал-лейтенант Олег Маковецький, генерал-лейтенант Юрій Подоплєлов, генерал-майор Денис Кульш та полковник Володимир Федосєєв.



Російські пілоти робили бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об'єктів України.



Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, скоєні за попередньою змовою групою осіб).



Раніше ми писали, що СБУ задокументувала злочини та зібрала беззастережні докази вини колаборанта, який очолив так зване «Докучаївське управління газопостачання та газифікації ДК "Донбасгаз"».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях