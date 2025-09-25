По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами

Вночі сили безпілотних систем вразили три газорозподільні станції. Фото: телеграм Мадяр

Українські військові вдарили трьома газорозподільними станціями на тимчасово окупованій Луганщині за допомогою безпілотників. Про це повідомив український військовослужбовець Роберт Бровді із позивним «Мадяр».



«Паливний бак пустішає, вода у крані ледь цяпкає, блакитне паливо у газовій плиті не таке вже й блакитне, а там, незабаром і панікадило замерехтить. Так ось воно яке — щастя», — зазначив він.





За словами військовослужбовця, під удар потрапили газорозподільна станція «Щастя» — основне джерело газу для Луганської ТЕС. Через ураження Луганська ТЕС перейшла до вимушеного режиму роботи на вугіллі; газорозподільна станція Северодонецьк — критично важлива для хімічної промисловості; а також газорозподільна станція Новопсков (Луганська область, окупована частина України).



Атаки було здійснено в ніч проти 25 вересня 2025 року.



Раніше ми писали, що працівник хімічного заводу ЄвроХім-Білореченські міндобрива в Білоріченську Краснодарського краю РФ підтвердив виданню ASTRA, що в ніч на 25 вересня підприємство зазнало атаки.

