Кабмін виділить понад 50 млн гривень для ремонту Другого Донецького водопроводу

Український уряд планує виділити 58 млн. гривень для проведення ремонту аварійної ділянки Другого Донецького водопроводу. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.



«58 млн грн із резервного фонду виділять для проведення ремонту аварійної ділянки Другого Донецького водопроводу», — зазначила вона.



Крім того, за словами Свириденка, уряд виділить ще 557 млн гривень на прифронтові території:



– 333 млн гривень на захист Сумщини. Кошти із резервного фонду Держбюджету направлять для Сумської ОДА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень.



– 96 млн гривень на підтримку водопостачання на Дніпропетровщині. За ці кошти профінансують підприємства, які забезпечують централізоване водопостачання, щоб уникнути проблем із водою та гарантувати нормальні умови життя для понад 200 тисяч мешканців громад.



- 128 млн гривень із резервного фонду спрямовують на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини, яка була пошкоджена внаслідок російських атак у червні цього року.



Раніше ми писали, що уряд працює над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій.

