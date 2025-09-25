Україна повернула ще 17 дітей з окупації

Україні вдалося повернути ще 17 дітей, які мешкали на тимчасово окупованих територіях. Це сталося завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.



«17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів без присутності батьків або будь-яких законних представників. Йому загрожували та залякували через його проукраїнську позицію. 16-річній дівчині погрожували відібрати її у матері за відмову від російських документів та навчання за окупаційною програмою», — зазначив він.



Крім того, Єрмак розповів про інших дітей, які вимушено мешкали в окупації. За словами Єрмака, 15-річний хлопець та його 13-річна сестра дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами.



Нині діти вже у безпеці: вони отримують психологічну підтримку.



Раніше ми писали, що в Україну з окупованої території вдалося вивести ще 16 українських дітей. Це стало можливо завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

