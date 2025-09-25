Під час обстрілу Брянської області РФ є постраждалі

Російська Брянська область 25 вересня потрапила під обстріл. Відомо, що серед постраждалих – дитина. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.



За попередньою інформацією, удару було завдано за допомогою

РСЗВ «Град» у селищі Біла Берізка Трубчевського району.



Є постраждалі серед мирних громадян, зокрема одна дитина. Усіх госпіталізовано до районної лікарні, їм надають допомогу.



Крім того, є загоряння та пошкодження житлових будинків, адміністративних будівель.



Раніше ми писали, що в Білоріченському районі Краснодарського краю Росії в ніч на 25 вересня через падіння уламків безпілотників почалася пожежа на території одного з великих підприємств муніципалітету.

