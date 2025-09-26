ЗСУ зачищають від російських військ територію поблизу Маяка на Добропільському напрямку – DeepState

Ситуація поблизу Маяка. Фото: карта DeepState

225-й штурмовий полк ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони України продовжують зачищати територію від російських окупантів поблизу селища Маяк Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, продовжується робота з ліквідації виступу на Добропільському відрізку фронту.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що на Добропільському напрямку за минулу добу українські війська не дали просунутися росіянам.

Нагадаємо, що російські війська намагаються швидше провести ротацію, щоб наступати на місто Костянтинівка у Донецькій області.