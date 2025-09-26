Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ

26 вересня 2025, 11:26

Проросійський бойовик Олександр Пруглов. Фото: ASTRA Проросійський бойовик Олександр Пруглов. Фото: ASTRA

Жителя Донецької області Олександра Пруглова, якого розшукує Україна за держзраду та участь у війні як мінімум з 2015 року, замість лікування власне командування відправило в «яму» на Запоріжжя. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.

Уродженець міста Курахове воював проти України на боці РФ як мінімум з 2015 року у складі батальйону проросійських бойовиків «Восток», випливає з його соціальних мереж, а також з інформації правоохоронних органів України.

За словами його дружини Катерини, повторно чоловіка мобілізували у лютому 2022-го, а у травні того ж року перевели у військову частину 43057 як добровольця.

«П'ятьом новобранцям запропонували підписати угоду на участь у «спеціальній воєнній операції» та прохання на укладання контракту, але фактично контракт так і не було оформлено. Його направляли на бойові завдання, при цьому виплачували лише оклад, а бойові виплати були відсутні», – сказала вона.

У липні 2022 року Пруглова відпустили на добу додому. Через відношення командування він вирішив не повертатися до частини, а лікувати Гепатит C, про що й повідомив командирам. У листопаді Пруглов потрапив у ДТП, наразі його рука погано функціонує. На жовтень у бойовика призначена планова операція.

7 вересня 2025 року військова поліція РФ забрала чоловіка і відправила до першої військової комендатури. Його направили назад до частини без проходження військово-лікарської комісії. За інформацією сім'ї, Пруглова визначили до складу підрозділу штурмовиків.

«Він мені зателефонував пізно ввечері, сказав, що під'їхала військова поліція та хоче його забрати. Я вийшла вже було 11, ну, початок 12-ї. Я прибігла, питаю, що мені робити, куди везуть, як бути, адже він перебуває на лікуванні. Мені відповіли, що його везуть у першу комендатуру, назвали адресу, показали, як туди доїхати та попросили, щоб до 11 години ранку я привезла усі документи про лікування. Я їм усе привезла о 10 годині, як мені й було сказано. Документи у мене прийняли, доклали до його особистих речей. А його все одно відвезли до Запорізької області. Це все, що він знав», - розповіла ASTRA Катерина.

Жінка стверджує, що зараз він перебуває у «ямі» в окупованому селі Роздол Запорізької області. Зв'язку із чоловіком у неї немає. Про те, що він саме в Роздолі, Катерині повідомила незнайома раніше дружина військовослужбовця, якого також там утримують.

Згідно з базами даних, які вивчила ASTRA, Пруглов перебуває в розшуку в Україні. У 2023 році Пруглову повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 111 (держзрада), ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України у незаконному збройному формуванні, створеному на тимчасово окупованій території), ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном), ч. 4 ст. 260 (участь у збройній групі, не передбаченій законами України, та напад нею на підприємства, установи, організації чи громадян) КК України.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Запорізька область Курахове
Організації
ЗС РФ Батальйон Восток
Інше
Війна окупація Мобілізація Командування РФ
@novosti.dn.ua

