Дружківка: російські дрони вдарили по п'ятиповерховому будинку на вулиці Дружби та по селищу Сурове

Ілюстративне фото

У п'ятницю, 26 вересня, близько полудня російські ударні безпілотники атакували Дружківку Краматорського району Донецької області.

За повідомленнями місцевих пабліків, під ударами опинилися п'ятиповерховий будинок на вулиці Дружби (в районі Кургана Слави), а також приватний будинок у селищі Сурове – на виїзді у бік Краматорська.

Зазначається, що у п'ятиповерхівці внаслідок падіння уламків збитого безпілотника в одній із квартир виникла пожежа.

Наразі немає інформації про постраждалих.

Нагадаємо, близько 01:30 у п'ятницю, 26 вересня, російські окупаційні війська скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на приватне домоволодіння на вулиці Маріупольській у Дружківці Донецької області. Як повідомила сьогодні вранці обласна військова адміністрація, внаслідок удару пошкоджено 6 будинків, один із них повністю зруйнований. Даних щодо постраждалих серед цивільного населення немає.