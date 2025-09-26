Безпілотник знову атакував Дружківку: спалахнула АЗС

Приблизно о 12:45 у п'ятницю, 26 вересня, російський ударний безпілотник знову атакував Дружківку Краматорського району Донецької області.
За повідомленням місцевих каналів, ціллю атаки стала автозаправна станція (АЗС), розташована на вулиці Генерала Сікевича.
У соцмережах з'явились відео наслідки атаки. На них видно руйнування на АЗС, спричинені атакою дрону, а також стовп густого диму.
Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, сьогодні близько полудня у Дружківці під ударами російських дронів опинилися п'ятиповерховий будинок на вулиці Дружби (в районі Кургана Слави), а також приватний будинок у селищі Сурове – на виїзді у бік Краматорська. У п'ятиповерхівці внаслідок падіння уламків збитого безпілотника в одній із квартир виникла пожежа.
