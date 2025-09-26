Російська авіація масовано атакувала центр Херсона: понад 70 пошкоджених будинків, є загибла та поранені

Наслідки удару по центру Херсона. Фото: ДСНС

Вранці 26 вересня російська авіація масовано атакувала Херсон. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Впродовж години по місту вдарили близько 15 авіабомб. Херсон атакували винищувачі-бомбардувальники Су-34.



Також окупанти обстріляли місто з артилерії. Один з ударів прийшовся по маршрутці. Транспорт знищений.



Пошкоджені адміністративна будівля та близько 70 будинків. У центрі снаряд «прилетів» у багатоповерхівку, згоріли припарковані поряд автомобілі.



Загинула 74-річна жінка, яка була на вулиці. Ще п'ять людей отримали поранення, серед них три – внаслідок обстрілу маршрутки.



Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що пошкоджені один багатоповерховий та 70 приватних будинків.



Авіація та артилерія завдавали ударів по центру міста.

Нагадаємо, що 25 вересня ЗСУ збили російський літак Су-34, який авіабомбами тероризував Запоріжжя.