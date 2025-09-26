Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян: він називав українців «ворогами» та хвалив за їхні страти

Тигран Кеосаян. Фото: «ТАСС»

Вночі 26 вересня помер російський пропагандист та чоловік Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян. Про це повідомила сама Симоньян.



У січні Кеосаян пережив клінічну смерть і відтоді перебував у комі. Це було пов'язано з хворим серцем. Йому було 59 років.



Кеосаян перебував під санкціями Євросоюзу, Канади та Великої Британії за антиукраїнську пропаганду.



Пропагандист розповсюджував кремлівські наративи та підтримував російську агресію проти України. Казав, що російська армія «рано чи пізно захопить Київ», називав український народ «ворогами» та хвалив найманців ПВК «Вагнера» за страти мирних українців. Також Кеосаян погрожував війною Казахстану та ядерним ударом по Україні.

Нагадаємо, що 8 січня пропагандистка Симоньян повідомила, що її чоловік Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть.