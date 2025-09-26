У Генштабі ЗСУ підтвердили нічну атаку на НПЗ у Краснодарському краї РФ

У Краснодарському краї Росії безпілотники атакували НПЗ. Там почалася пожежа. Фото: ASTRA

У Генштабі ЗСУ підтвердили нічну атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

«У ніч проти 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по потужностях Афіпського нафтопереробного заводу. Цей НПЗ знаходиться в Краснодарському краї і в основному виробляє бензин, дизельне паливо та авіагас. Річний обсяг переробки становить близько 6,25 млн тонн. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Підтверджено влучання та займання. Ступінь та деталі ураження уточнюються», — йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, раніше атаку та пожежу на Афіпському НПЗ підтвердила місцева влада.

З 24 лютого 2022 року цей нафтопереробний завод у Краснодарському краї ЗСУ атакували щонайменше 7 разів, підрахувало підтверджені випадки видання ASTRA. Ще один раз була атакована його філія у Краснодарі.