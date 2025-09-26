«Росіяни продовжують проникати та збільшувати присутність у місті»: у DeepState розповіли про ситуацію у Куп'янську

Ситуація у Куп'янську. Фото: карта DeepState

Російська армія продовжує проникати та збільшувати свою присутність у місті Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, зокрема, окупантів фіксують у центрі міста, також вони підбираються до мікрорайону Ювілейний.



«Можна помітити збільшення «сірої зони» на карті. За нашою інформацією, Силам оборони України справді вдалося поки зупинити здатність застосування ворогом труби, тому він повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується у саме місто, хоч і меншою кількістю, адже труба мала більший «пасажиропотік». Однак слід зазначити, що росіянам, на жаль, вдалося за цей час накопичитись у досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність», – зазначили у проєкті.



У DeepState стверджують, що на допомогу російській піхоті, особливо на околицях міста, по району працюють дрони та міномети, які б'ють по позиціях українських бійців, групах зачистки й так далі.



«Противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення у місто. І дуже часто він здійснює у ньому розвідувальну діяльність, аби «пройтися та поспостерігати», оцінити обстановку та розподіл сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога», – розповіли аналітики.

Нагадаємо, що 22 вересня українські війська не дали російській армії покращити положення у північній частині Куп'янська.