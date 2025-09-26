ССО знищили «Іскандери» російської 448-ї ракетної бригади в Курській області

Сили спецоперацій ЗСУ знищили Іскандериросійської 448-ї ракетної бригади. Фото: ССО

Сили спеціальних операцій 9 серпня вдарили по ангарах 448-ої ракетної бригади в Курській області Російської Федерації. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Українські військові завдали ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Непереможного для прихованого зберігання ОТРК «Іскандер» на території колишньої птахофабрики Курської області.



ССО знищили:



- 5 транспортно-зарядних машин типу 9Т250;



- 1 пускова установка ОТРК «Іскандер»;



- ЗРПК «Панцир-С1», що прикривав об'єкт.



Крім того, військові зруйнували склади та автомобільну техніку.



Раніше ми писали, що внаслідок нічної атаки безпілотників сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії.

