ССО знищили «Іскандери» російської 448-ї ракетної бригади в Курській області

Сили спеціальних операцій 9 серпня вдарили по ангарах 448-ої ракетної бригади в Курській області Російської Федерації. Про це повідомили у пресслужбі ССО.
Українські військові завдали ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Непереможного для прихованого зберігання ОТРК «Іскандер» на території колишньої птахофабрики Курської області.
ССО знищили:
- 5 транспортно-зарядних машин типу 9Т250;
- 1 пускова установка ОТРК «Іскандер»;
- ЗРПК «Панцир-С1», що прикривав об'єкт.
Крім того, військові зруйнували склади та автомобільну техніку.
Раніше ми писали, що внаслідок нічної атаки безпілотників сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії.
Переможемо цензуру разом!