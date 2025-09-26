РФ тричі обстріляла Дружківку: відомо про 2 постраждалих

Росіяни атакували Дружківку. Фото: поліція

Російська армія 26 вересня тричі атакувала Дружківку Донецької області. Попередньо двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві уточнили, що окупанти для атак використовували авіаційну бомбу та дрони.



«О 10.00 росіяни скинули бомбу «ФАБ-250» з УМПК на територію приватного домоволодіння. Під завалами опинився 52-річний мешканець. Поліцейські-парамедики спільно з рятувальниками деблокували пораненого та доправили його до лікарні», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок вибуху пошкоджено 29 приватних будинків та автомобіль.





Крім того, близько 10:37 БПЛА «Італмас» потрапив біля п'ятиповерхового будинку, внаслідок чого спалахнула одна з квартир. Без постраждалих.



Також об 11.55 ще один БПЛА «Італмас» атакував АЗС. З мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями госпіталізовано 36-річну жінку.



Раніше ми писали, що 26 вересня близько 03:06 російські війська дроном «Блискавка-2» атакували Краматорську громаду на Донеччині.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях