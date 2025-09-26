Лукашенко запропонував Путіну побудувати АЕС у Білорусі, щоб забезпечувати окуповані території України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та голова Кремля Володимир Путін у Москві. Фото: «Пул Першого»

26 вересня під час зустрічі у Москві самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував голові Кремля Володимиру Путіну побудувати нову атомну електростанцію на сході Білорусі. Про це заявив сам Лукашенко на зустрічі з Путіним.



За його словами, ця АЕС, «якщо Путін схвалить її будівництво», може забезпечувати електроенергією окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Лукашенко ці території назвав «звільненими Росією».



«Якщо в цьому буде потреба у зв'язку із Запорізькою станцією», – сказав він.

Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що Путін «готовий» до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але після її підготовки.