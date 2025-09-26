Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є поранені та пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти 26 вересня завдали по місту Костянтинівці кілька авіаційних ударів керованими авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок атак є поранені та пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«В результаті одного з ударів поранення отримали двоє громадянських жителів, які самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні міста Дружківки», — зазначив він.



За словами Горбунова, пошкоджено 6 фасадів багатоповерхових житлових будинків, фасади 18 приватних будинків, також зафіксовано пошкодження фасадів лікарні. Крім того, росіяни зруйнували адміністративну будівлю одного із підприємств.



