Перша родина переселенців придбала житло за програмою «єОселя»

Сім'я переселенців уперше придбала житло за програмою «єОселя». Фото: Юлія Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що сім'я ВПО отримали будинок у Київській області. Це сталося вперше в історії. Про це вона написала у телеграм.



За її словами, Георгій ще у 2014 році виїхав з Донецька до Києва. Нещодавно чоловік отримав будинок у передмісті української столиці, що в селі Чайки.



«Ми подали заявку через Дію та отримали схвалення. Для мене це шанс знову відчути себе вдома», — розповів він.



З вересня програма «єОселя» стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій. Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів за кредитом протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн.). Саме такими умовами та скористалася сім'я, взявши кредит у «СКАЙ БАНКУ».

Раніше ми писали, що з 10 вересня в рамках програми «Оселя» почав діяти новий механізм компенсацій для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів. Держава готова покрити 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн. на супутні витрати при оформленні.

