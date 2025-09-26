Росіяни атакували Дніпропетровщину: шість постраждалих

Росіяни атакували Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

Російська армія атакувала кілька разів Дніпропетровську область. Внаслідок ударів шестеро людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Протягом доби росіяни атакували Дніпропетровську область, травмувавши шістьох мирних жителів та спричинивши руйнування», — йдеться у повідомленні.



Під удари росіян потрапили Нікополь та Синельниківський район.





У Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу травмовано п'ятьох людей. Рятувальники евакуювали трьох жінок із небезпечної зони та передали медикам. Ще дві жінки звернулися до лікарні самостійно.



Крім того, окупанти обстріляли Синельниківський район за допомогою БПЛА. Постраждав чоловік, також спалахнули пожежі, вогонь охопив три житлові будинки та господарську споруду.



Рятувальники ліквідували загоряння.



Раніше ми писали, що 26 вересня близько 03:06 російські війська дроном «Молнія-2» атакували Краматорську громаду на Донеччині.

