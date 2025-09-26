Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу

Три тисячі людей втратили росіяни під час Добропільського контрнаступу. Фото: Володимир Зеленський

В рамках Добропільської контрнаступальної операції Сил оборони України втрати окупаційних військ становили майже три тисячі солдатів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



«Загальні втрати росіян лише в рамках нашої Добропільської контрнаступної операції – вже понад три тисячі, більшість із них – безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один зі значних проривів фронтом, але наші сили їх знешкоджують. Це важливо», — зазначив він.



Станом на сьогоднішній ранок з початку операції вже звільнено 168,8 км² території та ще 187,7 км² зачищено від російських диверсійних груп.



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп отримав інформацію про запланований наступ Збройних сил України, який, за словами джерел, може вимагати підтримки американської розвідки.

