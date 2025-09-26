Дрон із Угорщини двічі пролетів над Закарпаттям — Генштаб

Вранці 26 вересня за допомогою радіолокаційних засобів Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області двічі було зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкта типу дрон. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.



БПЛА двічі порушив державний кордон України з боку Угорщини.



«З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БПЛА типу «Чаклун-КМ» Сил безпілотних систем ЗС України», — йдеться у повідомленні.





У Генштабі показали кілька візуальних прикладів фіксації вказаного дрону.

