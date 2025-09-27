Росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку: зупинено нафтоперекачуючу станцію

Вранці 27 вересня на території російської Чуваської Республіки зафіксували попадання дронів по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Про це повідомив глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв.



«Завдана незначна шкода. Роботу об'єкта призупинено», — зазначив він.



За словами Ніколаєва, постраждалих немає.



Вся система екстреного реагування працює у посиленому режимі.



Раніше ми писали, що у Генштабі ЗСУ підтвердили нічну атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

