У Данії над кількома об'єктами Міноборони помітили безпілотники

Минулої ночі на кількох об'єктах Міністерства оборони Данії було помічено безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства країни.



«Міністерство оборони Данії може підтвердити, що минулої ночі на кількох об'єктах Міністерства оборони Данії було помічено безпілотників. Були залучені кілька потужностей», — йдеться у повідомленні.



Безпілотники були помічені на кількох військових об'єктах, зокрема на авіабазі Скрідструп та в Ютландському драгунському полку. Наразі триває розслідування, тому командування оборони Данії не розголошує подробиці.



