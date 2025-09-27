Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Що робити при погіршенні зору: від окулярів до операції (реклама)

27 вересня 2025, 15:44

Що робити при погіршенні зору: від окулярів до операції (реклама)

Зниження гостроти зору змінює порядок дня людини та іноді навіть заважає займатися звичними справами. Стає складніше читати дрібний текст, погіршується орієнтування у просторі. Причини можуть бути різними – від порушень заломлення світла до патології кришталика та сітківки. На початкових етапах допомагають окуляри або контактні лінзи, але згодом може знадобитися хірургічне втручання.

Діагностика та перші кроки

При зверненні пацієнта зі скаргою на погіршення зору спочатку проводять ретельне обстеження. Перевіряють рефракцію, оглядають рогівку, кришталик та сітківку. Додатково призначають тонометрію і за підозри на патології — OCT-сканування. За підсумками обстеження стає зрозумілішим, який метод корекції дасть максимально стійкий ефект.

При порушеннях заломлення застосовують окуляри чи контактні лінзи. Вони знімають напругу та покращують якість візуального сприйняття на звичних оку відстанях. Якщо зміни зору глибші, застосовують хірургічні втручання. Дієвий метод — лазерна корекція у Вінниці. Таку операцію проводять при короткозорості, далекозорості та астигматизмі. У процесі процедури змінюють форму рогівки, домагаючись потрібного заломлення світла. Цей спосіб відновлення зору підходить людям, які хочуть відмовитися від оптики, що корегує.

Вибір методу лікування

Вибір методу лікування залежить від кількох факторів, таких як:

  • ступінь та причина погіршення зору;
  • стан рогівки, сітківки та зорового нерва;
  • вік та наявність хронічних захворювань;
  • протипоказання до операції;
  • очікуваний період відновлення.

Після обстеження офтальмолог обговорює переваги та можливі ризики кожного варіанту. Окуляри та лінзи призначають при незначних порушеннях і коли втручання небажане. Медикаментозна терапія показана при деяких захворюваннях сітківки та запальних процесах. В окремих випадках зір коригує лазер або імплантація інтраокулярної лінзи.

При помутнінні кришталика застосовують факоемульсифікацію. Це малотравматичний підхід з коротким терміном реабілітації та точним результатом рефракції. Якщо проблеми пов'язані з рогівкою чи її формою, обговорюють лазерні втручання.

Сучасні технології пропонують багато варіантів, що дозволяють повернути чіткість зору, але остаточний вибір робить фахівець на основі обстеження та клінічної картини.

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
10:50
В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA
20:14
На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА
усі новини
17:00
Окупанти вдарили по автомобілю на Сумщині: загинув чоловік
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
15:44
Що робити при погіршенні зору: від окулярів до операції (реклама)
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
13:59
У Данії над кількома об'єктами Міноборони помітили безпілотники
12:56
Росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку: зупинено нафтоперекачуючу станцію
11:06
Армія РФ атакувала Донеччину понад 35 разів на добу: в ОВА показали наслідки
10:27
Краматорськ потрапив під російський обстріл: є руйнування
09:59
Сили ППО збили 97 БПЛА
09:27
За добу війська РФ вбили одну людину і 9 поранили на Донеччині
08:48
РФ увечері вдарила по Слов'янську
21:53
Дрон із Угорщини двічі пролетів над Закарпаттям — Генштаб
21:35
Засідання у справі колишнього міського голови Слов`янська Нелі Штепи відбудеться найближчим часом
20:59
Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
19:59
Росіяни атакували Дніпропетровщину: шість постраждалих
19:44
Данія виділить пакет військової допомоги Україні на понад 400 млн євро
18:27
Перша родина переселенців придбала житло за програмою «єОселя»
17:06
Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є поранені та пошкодження
16:55
Лукашенко запропонував Путіну побудувати АЕС у Білорусі, щоб забезпечувати окуповані території України
16:44
Як поповнити мобільний рахунок карткою: надійні та вигідні способи (реклама)
усі новини
ВІДЕО
Три тисячі людей втратили росіяни під час Добропільського контрнаступу. Фото: Володимир Зеленський Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
26 вересня, 20:59
Наслідки удару по центру Херсона. Фото: ДСНС Російська авіація масовано атакувала центр Херсона: понад 70 пошкоджених будинків, є загибла та поранені
26 вересня, 14:08
Наслідки удару російського дрона по автозаправній станції у Дружківці вдень 26 вересня. Кадр із відео Безпілотник знову атакував Дружківку: спалахнула АЗС
26 вересня, 13:24
Ілюстративне фото Дружківка: російські дрони вдарили по п'ятиповерховому будинку на вулиці Дружби та по селищу Сурове
26 вересня, 12:42
Залізничний потяг з паливом зійшов з рейок у Смоленській області Росії. Фото: ASTRA У Смоленській області РФ локомотив та 18 вагонів з паливом зійшли з рейок
26 вересня, 10:58
Російський безпілотник вночі вдарив по Слов'янську. Фото з місцевих пабліків У Слов'янську ударний дрон росіян атакував промзону
26 вересня, 09:25

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір