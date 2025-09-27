Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями

Жителям тимчасово окупованих територій російська влада виплачуватиме частину соцвиплат у віртуальній валюті. Таким чином, люди будуть на повному фінансовому контролі.



З 1 жовтня до РФ запускають «цифровий рубль» — частину соціальних виплат видаватимуть «цифровими грошима».



Масово запровадити «цифровий рубль» планується у 2026–2028 роках із поетапним залученням найбільших банків та комерційних компаній. Він зберігатиметься у цифрових гаманцях на платформі російського центробанку, доступ до яких здійснюватиметься через банківські мобільні програми та інтернет-банкінг.



Завдяки цифровій формі валюти РФ отримає повний контроль над транзакціями громадян та юросіб, відстежуватиме будь-яку купівлю та фінансові потоки. Кремль може обмежувати витрати «цифрових рублів» за місцем проживання чи типу товарів, і навіть блокувати рахунки громадян без рішення суду, автоматично списувати податки, штрафи та інші платежі.

