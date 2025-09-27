Окупанти вдарили по автомобілю на Сумщині: загинув чоловік

Російські військові 27 вересня атакували цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Загинув чоловік. Про це повідомив голова Сумської ОВ Олег Григоров.



«Російський безпілотник потрапив прямо у лобове скло автомобіля. Внаслідок влучення загинув 59-річний чоловік», — зазначив він.



За словами Григорова, ще одного чоловіка поранено, його доправили до лікарні, медики надають допомогу.



Раніше ми писали, що російські окупанти увечері 26 вересня обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Під удар потрапила промислова зона.

