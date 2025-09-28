Росіяни 25 разів обстріляли Донеччину: є поранені та руйнування

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомляється в оперативній ситуації по Донецькій області на ранок 28 вересня, за даними Донецької ОВА.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено житловий будинок та автомобіль. У Миколаївці постраждала адміністративна будівля, в Оріхуватці — три машини.



У Слов'янську зруйновано два будинки та газопровід. В Олексієво-Дружківці поранення отримала одна жінка, пошкоджено п'ять багатоповерхівок та адмінбудівлю.



В Іллінівці поранено людину, зруйновано будинок. У Костянтинівці постраждали троє мирних жителів, пошкоджено шість приватних будинків, п'ять багатоповерхівок та автомобіль. Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено два житлові будинки.



За добу з фронтових територій Донччини вдалося евакуювати 349 осіб, серед них — 62 дитини.

Нагадаємо, російські військові 26 вересня 40 разів обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області.