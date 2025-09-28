Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росіяни 25 разів обстріляли Донеччину: є поранені та руйнування

28 вересня 2025, 11:25

Росіяни 25 разів обстріляли Донеччину: є поранені та руйнування

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомляється в оперативній ситуації по Донецькій області на ранок 28 вересня, за даними Донецької ОВА.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено житловий будинок та автомобіль. У Миколаївці постраждала адміністративна будівля, в Оріхуватці — три машини.

У Слов'янську зруйновано два будинки та газопровід. В Олексієво-Дружківці поранення отримала одна жінка, пошкоджено п'ять багатоповерхівок та адмінбудівлю.

В Іллінівці поранено людину, зруйновано будинок. У Костянтинівці постраждали троє мирних жителів, пошкоджено шість приватних будинків, п'ять багатоповерхівок та автомобіль. Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено два житлові будинки.

За добу з фронтових територій Донччини вдалося евакуювати 349 осіб, серед них — 62 дитини.

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, російські військові  26 вересня 40 разів обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Слов'янськ Лиман Бахмутський район
Інше
Руйнування обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
10:50
В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA
20:14
На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА
усі новини
14:55
Російські війська розширюють «сіру зону» в Донецькій області та захоплюють лісосмуги у Запорізькій та Дніпропетровській областях
13:53
Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
13:01
Окупанти просунулися в трьох областях України — DeepState
12:15
Росія атакувала Дружківську громаду: рятувальники витягують людей з-під завалів
11:25
Росіяни 25 разів обстріляли Донеччину: є поранені та руйнування
17:00
Окупанти вдарили по автомобілю на Сумщині: загинув чоловік
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
15:44
Що робити при погіршенні зору: від окулярів до операції (реклама)
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
13:59
У Данії над кількома об'єктами Міноборони помітили безпілотники
12:56
Росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку: зупинено нафтоперекачуючу станцію
11:06
Армія РФ атакувала Донеччину понад 35 разів на добу: в ОВА показали наслідки
10:27
Краматорськ потрапив під російський обстріл: є руйнування
09:59
Сили ППО збили 97 БПЛА
09:27
За добу війська РФ вбили одну людину і 9 поранили на Донеччині
08:48
РФ увечері вдарила по Слов'янську
21:53
Дрон із Угорщини двічі пролетів над Закарпаттям — Генштаб
21:35
Засідання у справі колишнього міського голови Слов`янська Нелі Штепи відбудеться найближчим часом
20:59
Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
19:59
Росіяни атакували Дніпропетровщину: шість постраждалих
усі новини
ВІДЕО
Наслідки масованої атаки містами України. Фото: ДСНС Донеччини Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
28 вересня, 13:53
Три тисячі людей втратили росіяни під час Добропільського контрнаступу. Фото: Володимир Зеленський Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
26 вересня, 20:59
Наслідки удару по центру Херсона. Фото: ДСНС Російська авіація масовано атакувала центр Херсона: понад 70 пошкоджених будинків, є загибла та поранені
26 вересня, 14:08
Наслідки удару російського дрона по автозаправній станції у Дружківці вдень 26 вересня. Кадр із відео Безпілотник знову атакував Дружківку: спалахнула АЗС
26 вересня, 13:24
Ілюстративне фото Дружківка: російські дрони вдарили по п'ятиповерховому будинку на вулиці Дружби та по селищу Сурове
26 вересня, 12:42
Залізничний потяг з паливом зійшов з рейок у Смоленській області Росії. Фото: ASTRA У Смоленській області РФ локомотив та 18 вагонів з паливом зійшли з рейок
26 вересня, 10:58

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір