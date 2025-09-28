Росія атакувала Дружківську громаду: рятувальники витягують людей з-під завалів

Наслідки удару по Дружківці. Фото: Дружківська ГВА

У ніч на неділю, 28 вересня, російські війська завдали ударів по житлових кварталах Дружківської громади. Внаслідок прямого влучання в багатоповерховий будинок повністю обрушився один із під'їздів. Мешканці опинились у заблокованих квартирах, а зруйнована сходова клітка позбавила можливості вибратися їм самостійно.



Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місці прильоту: обстежують пошкоджені будинки та виводять людей з-під завалів. На даний момент відомо про двох постраждалих: чоловік 1976 року народження — осколкове поранення голови, забої; та 78-річний житель отримав травми та переохолодження.



За даними поліції Донецької області, по селищу Олексієво-Дружківка російська армія завдала ударів чотирма авіабомбами «КАБ-250» та FPV-дроном. Пошкоджено десять багатоповерхівок, два навчальні заклади та автомобіль.



У самій Дружківці зафіксовано атаки трьома дронами «Італмас» та FPV. Також підтверджено чотири попадання авіабомб ФАБ-250 у різні райони міста — у дах багатоповерхівки, гаражний кооператив та прибудинкові території.



Усього пошкоджено не менше 18 об'єктів: житлові будинки, приватні садиби, дитячий садок «Колобок» та школа-інтернат №13. Під обстріл також потрапив автомобіль ЗАЗ Ланос.

Рятувальники повідомили, що їм вдалося вивести чотирьох людей із заблокованих приміщень: трьох жителів евакуювали із квартир, одного чоловіка дістали з-під завалів.

Місцева влада закликає мешканців якнайшвидше евакуюватися: «Кожна хвилина зволікання може коштувати надто дорого», — наголошується в повідомленні.

Гаряча лінія штабу евакуації у Дружківці: +380992272387, +380501835101.

Нагадаємо, минулої доби російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області.