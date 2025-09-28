Російські війська розширюють «сіру зону» в Донецькій області та захоплюють лісосмуги у Запорізькій та Дніпропетровській областях

У Покровському районі Донецької області, на схід від Мирнограда, розширилася «сіра зона» — вона охопила західну околицю Новоекономічного та територію біля закритого вентствола №3 шахти «Капітальна». Російські війська продовжують наступати невеликими групами, повідомляється у зведенні PETRENKO ✙.



У Запорізькій області російські підрозділи просунулися на захід і на південь від Ольгівського — у бік Полтавки та Мисливського. Крім того, на захід і північ від Новоіванівки противник зайняв лісосмугу і розвиває атаки на Нововасилівське та Новомиколаївку, за якими розташована Успенівка — одна з ключових цілей наступу.

На Дніпропетровщині російські сили закріпилися на західній околиці Калиновського, захопивши ферму і просуваючись уздовж лісосмуг у західному та південному напрямках. Також на північ від Березового вони просунулися вперед і продовжують атаки на Соснівку.

Скріншот: t.me/petrenko

Нагадаємо, російські війська просунулися на території одразу трьох областей України — Запорізької, Дніпропетровської та Донецької.